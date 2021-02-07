Германия

Немецкая команда не собирается расставаться с норвежским форвардом.

Дортмундская Боруссия может расстаться с несколькими своими игроками, если ей не удастся попасть в Лигу чемпионов. Об этом сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер.

По информации источника, руководство клуба будет вынуждено продать не только Джейдона Санчо, но и еще кого-то из своих футболистов. В список потенциальных кандидатов на уход находятся Рафаэль Геррейру, Юлиан Брандт и Джованни Рейна.

Из-за пандемии коронавируса немецкая команда может потерять около 75 млн евро, что и заставляет ее идти на такие меры. Но при этом этом отмечается, что "шмели" не намерены расставаться со своим нападающим Эрлингом Холандом.

После 20 туров Боруссия Д набрала 32 очка и находится на шестом месте в турнирной таблице Бундеслиги.