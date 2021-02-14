Англия

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матча 24-го тура чемпионата Англии.

Европейские чемпионаты продолжаются, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 24-го тура Премьер-лиги Арсенал примет на своем поле Лидс Юнайтед.

Арсенал — Лидс

Воскресенье, 14 февраля, 18:30. Эмирейтс Стэдиум, Лондон. Главный арбитр — Стюарт Атвелл. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Встречу Арсенала и Лидса на Эмирейтс, скорее всего, будут с огромным нетерпениям ждать не только болельщики этих двух команд, но и люди, которые привыкли оценивать поединки в первую очередь с тактической точки зрения. Невзирая на все колкости по поводу "конспекта Гвардиолы" и не всегда удачные эксперименты, Микель Артета представляет собой то поколение тренеров, которые имеют сразу несколько планов действий на разные случаи происходящего на поле. Марсело Бьелса и вовсе "болен" футболом, а результат его проделанной работы наглядно отражается на положении Лидса в середине турнирной таблицы. И это в первом сезоне после возвращения в АПЛ из Чемпионшипа!

Возвращаясь к Арсеналу, его главному тренеру Микелю Артете сейчас не позавидуешь, хотя он и обзавелся гораздо большей поддержкой со стороны фанатов "канониров", нежели это было осенью прошлого года. Причинами появления доверия к испанцу со стороны даже многих заядлых скептиков стали: глобальная чистка состава в зимнее трансферное окно, говорящая о серьезной перестройке в команде; серия из семи поединков в АПЛ без поражений (5 побед, 2 ничьи); заметный прогресс в качестве игры.

Так почему же Артете не позавидуешь сейчас? Во-первых, вылет из Кубка Англии. Во-вторых, успешная серия прервалась, а после нее последовали поражения от Вулверхэмптона и Астон Виллы (если конечный результат с "волками" можно списать на судейские решения, то бирмингемцы же просто были лучше). Все-таки Арсеналу непросто обходиться без левого защитника Кирана Тирни, который вернется к тренировкам только на следующей неделе. Вдобавок, вновь выбыл Томас Партей, из-за чего роль чистого опорника придется выполнять либо Граниту Джаке (а это не всегда лучшая идея), либо Мохаммеду Эльнени (неутомимый, но не совсем вписывается в стиль игры команды).

С лазаретом у Лидс Юнайтед все еще хуже, чем у их будущего соперника, при чем действия в обороне остаются главной "ахиллесовой пятой" команды. Кто-то еще помнит, что в сентябре "павлины" заплатили Сосьедаду за защитника Диего Льоренте 20 миллионов евро? Но вместо усиления своей обороны Лидс получил футболиста, которого с самого начала сезона мучают травмы, а 91 минута в двух поединках АПЛ вряд ли окупает потраченные на него средства.

Да, подопечные Марсело Бьелсы пропускают действительно часто, порой даже очень много, однако действия атакующих футболистов позволяют Лидсу чередовать неудачи с победами, набирать важнейшие очки, а также нередко отбирать их у лидеров турнирной таблицы, как это произошло в противостоянии с Лестером. К слову, если вышеупомянутый Льоренте — один из самых провальных трансферов среди всех клубов АПЛ, то с Рафиньей "павлины" попали в точку. Бразилец окончательно вытеснил из стартового состава Кошту и вместе с Хариссоном и Бэмфордом из матча в матч становится большой проблемой для ворот абсолютно любого соперника.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Микеля Артеты. Так, на победу Арсенала предлагается коэффициент 1,94, тогда как потенциальный успех Лидс Юнайтед оценивается показателем 4,00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,70. Помимо домашних стен (если в нынешних реалиях это имеет какое-то особое значение), в пользу Арсенала играет организованная оборона, которая является одной из лучших в АПЛ по показателю пропущенных мячей, а атакующие действия вингеров уже не выглядят беззубыми. Если "канонирам" не удастся одержать победу против команды со столько проблематичной обороной, то к тренерскому штабу вновь появятся вполне закономерные вопросы.

Не сыграют: Партей, Тирни — Кох, Льоренте, Родриго, Берарди, Поведа, Форшоу.

Под вопросом: ... — Филлипс.

прогноз 3:1

Никита Евтушенко, Football.ua