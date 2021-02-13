Англия

Наставник Тоттенхэма прокомментировал предстоящую игру его команды против Манчестер Сити.

В рамках 24-го тура английской Премьер-лиги лондонский Тоттенхэм отправится на гостевой поединок против Манчестер Сити, в честь чего наставник "шпор" Жозе Моуриньо дал интервью BBC, рассказав о своих ощущениях от предстоящей игры.

"Пеп Гвардиола и Юрген Клопп, безусловно, два лучших тренера в мире и Премьер-лиге. Они находятся в двух клубах, которые хотят выигрывать все. А для того, чтобы выигрывать все, вам нужны лучшие игроки на каждой позиции.

Команда — это своеобразный паззл, который каждый собирает по-своему. Пеп однажды подумал, что ему нужно потратить деньги на защитников — он это сделал. Юрген делал также, когда взял Ван Дейка, но быстро понял, что его одного недостаточно, и купил Алиссона.

Этим и занимаются клубы с большими финансовыми возможностям. В этом плане, им сильно повезло. Когда я пришел в Тоттенхэм, руководство клуба было полностью открыто по отношению ко мне, поэтому я не собираюсь сравнивать себя с другими тренерами. Я знал, что прихожу в совершенно иную реальность. Тоттенхэм — большой клуб с долгосрочным проектом, но не всегда может справиться с собственными счетами.

Летом мы усилились настолько, насколько это вообще было возможным для нас. Мне не на что жаловаться, поэтому я просто выполняю свою работу", — подытожил португальский специалист.

Матч Манчестер Сити — Тоттенхэм состоится 13 февраля, начало в 19:30 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.