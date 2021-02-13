Украинец оказался в основной обойме Пепа Гвардиолы.
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13 февраля 2021, 18:44
Стали известны стартовые составы на матч 24 тура АПЛ Манчестер Сити — Тоттенхэм.
Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Стоунз, Ляпорт, Зинченко — Силва, Родри, Гюндоган — Стерлинг, Жезус, Фоден.
Запасные: Штеффен, Агуэро, Гарсия, Диас, Дойл, Марез, Менди, Торрес, Уокер.
Тоттенхэм: Льорис — Танганга, Санчас, Дайер, Дэвис — Ндомбеле, Хёйбьерг — Ламера, Моура, Сон — Кейн.
Запасные: Харт, Винисиус, Алдервейрелд, Алли, Бергвейн, Бэйл, Доэрти, Сиссоко, Уинкс.
Поединок стартует в 19:30 по киевскому времени.