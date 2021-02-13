Стали известны стартовые составы на матч 24 тура АПЛ Манчестер Сити — Тоттенхэм.

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Стоунз, Ляпорт, Зинченко — Силва, Родри, Гюндоган — Стерлинг, Жезус, Фоден.

Запасные: Штеффен, Агуэро, Гарсия, Диас, Дойл, Марез, Менди, Торрес, Уокер.

Тоттенхэм: Льорис — Танганга, Санчас, Дайер, Дэвис — Ндомбеле, Хёйбьерг — Ламера, Моура, Сон — Кейн.

Запасные: Харт, Винисиус, Алдервейрелд, Алли, Бергвейн, Бэйл, Доэрти, Сиссоко, Уинкс.

Поединок стартует в 19:30 по киевскому времени.