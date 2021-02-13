Англия

Очередной триумф Гвардиолы над Моуриньо.

В центральном матче 24 тура АПЛ Манчестер Сити на своем поле принимал Тоттенхэм. С первой и до последней минуты на поле сыграл наш Александр Зинченко.

Героем встречи стал Илкай Гюндоган, который сейчас находится в лучшей форме за всю карьеру. Немец заработал пенальти, который в первом тайме реализовал Родри, и дважды отличился сам. Причем во втором случае ассистировал ему голкипер команды Эдерсон.

Манчестер Сити добывает очередную победу в чемпионате и сохраняет отрыв от Лестера, который составляет семь очков. Кроме того, у "горожан" еще игра в запасе. В следующем туре они отправятся в гости к Эвертону.

Тоттенхэм проиграл четвертый матч из пяти последних и остался на восьмой строчке. Правда, сегодня их может сместить Астон Вилла, если на выезде обыграет Брайтон. В следующем туре подопечные Моуриньо сыграют выездной матч против Вест Хэма.

Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:0

Голы: Родри, 23 (с пенальти), Гюндоган, 50, 66.

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Стоунз, Ляпорт, Зинченко — Силва, Родри, Гюндоган (Торрес, 69) — Стерлинг, Жезус (Марез, 79), Фоден.

Тоттенхэм: Льорис — Танганга, Санчас, Дайер, Дэвис — Ндомбеле (Алли, 64), Хёйбьерг — Ламера (Бэйл, 72), Моура (Сиссоко, 46), Сон — Кейн.

Предупреждения: Силва, 29 — Ламела, 65, Дайер, 77, Дэвис, 90+1.