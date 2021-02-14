Англия

"Канониры" добыли зрелищную победу на своем поле.

Арсенал в рамках поединка 24-го тура чемпионата Англии принимал на своем поле Лидс и добыли победу со счетом 4:2.

"Канониры" еще в первой половине игры трижды поразили ворота соперника, а уже в начале второго тайма Обамеянг сделал счет неприличным.

Тем не менее, подопечные Бьелсы не сдались и смогли отквитать два гола, но на большее их не хватило.

Арсенал - Лидс 4:2

Голы: Обамеянг, 13, 41, 47, Бельерин, 45 — Стрейк, 58, Кошта, 69

Арсенал: Лено — Суареш, Бельерин, Давид Луиз, Габриэл — Джака, Смит-Роу (Виллиан, 62), Эдегор (Эль-Ненни, 78), Себальос (Холдинг, 89), Сака — Обамеянг.

Лидс: Меслье — Стрейк, Эйлинг, Купер, Даллас — Шеклтон, Клих (Робертс, 46), Алиоски (Хаггинс, 53), Харрисон (Элдер Кошта, 46), Рафинья — Бэмфорд.

Предупреждения: Стрейк, Даллас