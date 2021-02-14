"Канониры" добыли зрелищную победу на своем поле.
Арсенал - Лидс, фото getty images
14 февраля 2021, 20:26
Арсенал в рамках поединка 24-го тура чемпионата Англии принимал на своем поле Лидс и добыли победу со счетом 4:2.
"Канониры" еще в первой половине игры трижды поразили ворота соперника, а уже в начале второго тайма Обамеянг сделал счет неприличным.
Тем не менее, подопечные Бьелсы не сдались и смогли отквитать два гола, но на большее их не хватило.
Арсенал - Лидс 4:2
Голы: Обамеянг, 13, 41, 47, Бельерин, 45 — Стрейк, 58, Кошта, 69
Арсенал: Лено — Суареш, Бельерин, Давид Луиз, Габриэл — Джака, Смит-Роу (Виллиан, 62), Эдегор (Эль-Ненни, 78), Себальос (Холдинг, 89), Сака — Обамеянг.
Лидс: Меслье — Стрейк, Эйлинг, Купер, Даллас — Шеклтон, Клих (Робертс, 46), Алиоски (Хаггинс, 53), Харрисон (Элдер Кошта, 46), Рафинья — Бэмфорд.
Предупреждения: Стрейк, Даллас