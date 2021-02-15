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Кавани и Магуайр, getty images
15 февраля 2021, 01:09
Манчестер Юнайтед в рамках поединка 24-го тура чемпионата Англии отправился в гости к Вест Бромвичу и сыграл вничью.
Подопечные Оле-Гуннара Солскьяера пропустили быстрый гол от Дианье, а ответить смогли лишь под занавес первого тайма. Гости владели игровой инициативой по ходу поединка, но вырвать победу так и не смогли.
Обзор матча:
Вест Бромвич — Манчестер Юнайтед 1:1
Голы: Дианье, 2 — Бруну Фернандеш, 45
Вест Бромвич: Джонстон — Пелтье (Ферлонг, 46), Аджайи, Бартли, Туансенд — Снодграсс (Филлипс, 87), Мэйтленд-Найлз, Йокушлу (Ливермор, 67), Галлахер, Матеус Перейра — Дианье
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу — Мактоминей, Фред (Ван де Беек, 81) — Рашфорд, Бруну Фернандеш, Мартиаль (Гринвуд, 66) — Кавани
Предупреждения: Галлахер, Бартли, Мэйтленд-Найлз, Дианье