Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Манчестер Юнайтед в рамках поединка 24-го тура чемпионата Англии отправился в гости к Вест Бромвичу и сыграл вничью.

Подопечные Оле-Гуннара Солскьяера пропустили быстрый гол от Дианье, а ответить смогли лишь под занавес первого тайма. Гости владели игровой инициативой по ходу поединка, но вырвать победу так и не смогли.

Обзор матча:

Вест Бромвич — Манчестер Юнайтед 1:1

Голы: Дианье, 2 — Бруну Фернандеш, 45

Вест Бромвич: Джонстон — Пелтье (Ферлонг, 46), Аджайи, Бартли, Туансенд — Снодграсс (Филлипс, 87), Мэйтленд-Найлз, Йокушлу (Ливермор, 67), Галлахер, Матеус Перейра — Дианье

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу — Мактоминей, Фред (Ван де Беек, 81) — Рашфорд, Бруну Фернандеш, Мартиаль (Гринвуд, 66) — Кавани

Предупреждения: Галлахер, Бартли, Мэйтленд-Найлз, Дианье