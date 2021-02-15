Англия

Лондонскому клубу для этого понабилось 28 попыток в течении почти 72-х лет.

Гостевое противостояние на поле Эвертона в рамках 24-го тура английской Премьер-лиги ознаменовалось для лондонского Фулхэма важной победой, которая позволила "коттеджерам" еще сильнее не отстать от вышестоящих команд за пределами зоны вылета (2:0).

Кроме этого, как отмечает статистический портал Opta, данный результат стал для "дачников" по-настоящему уникальным. Впервые за все время выступлений в "элитном" дивизионе страны, Фулхэм сумел обыграть Эвертон непосредственно на его поле, хотя история взаимоотношений между данными коллективами в наивысших первенствах берет отсчет с конца 1949 года.

За это время было сыграно 28 матчей между Эвертоном и Фулхэмом на поле "ирисок", что в общей сложности заняло почти 72 года.

В следующем туре команде Скотта Паркера предстоит сыграть в гостях у одного из прямых конкурентов — Бернли.