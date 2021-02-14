Гости победили благодаря двум голам Майи.
Фулхэм - Эвертон, фото getty images
14 февраля 2021, 23:19
Эвертон в рамках поединка 24-го тура чемпионата Англии принимал на своем поле Фулхэм и потерпел поражение со счетом 0:2.
Оба гола лондонской команды забил Майя — сперва в начале второй половины игры, а затем в середине тайма.
Эвертон — Фулхэм 0:2
Голы: Майя, 48, 65
Эвертон: Ольсен — Коулмэн (Кин, 56), Годфри, Динь, Холгейт — Сигурдссон, Хамес (Бернард, 68), Андре Гомеш, Дэвис (Кинг, 56), Дукуре — Ришарлисон.
Фулхэм: Ареоля — Тете, Андерсен, Адарабиойо, Айна — Рид, Лофтус-Чик, Декордова-Рид, Лемина (Онома, 90) — Лукман (Замбо-Ангисса, 83), Майя (Кавалейру, 73).
Предупреждения: Кин — Онома