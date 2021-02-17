Англия

Центрбек пока не намерен покидать Германию.

Главный тренер лондонского Челси Томас Тухель хочет пригласить в клуб защитника мюнхенской Баварии Никласа Зюле.

По информации издания Abendzeitung, пока ситуация с Зюле неопределенная. Он как может покинуть Баварию, так и продлить контракт.

Никлас комфортно себя чувствует в Мюнхене, а главный тренер Баварии Флик доверяет ему и ставит в основной состав.

Причиной перехода в Челси может стать ожесточение конкуренции, ведь со следующего сезона за Баварию будет выступать Дайо Упамекано.

В текущем сезоне Зюле провел за клуб 14 матчей в Бундеслиге и забил один гол.

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