Центрбек пока не намерен покидать Германию.
Никлас Зюле, getty images
17 февраля 2021, 19:59
Главный тренер лондонского Челси Томас Тухель хочет пригласить в клуб защитника мюнхенской Баварии Никласа Зюле.
По информации издания Abendzeitung, пока ситуация с Зюле неопределенная. Он как может покинуть Баварию, так и продлить контракт.
Никлас комфортно себя чувствует в Мюнхене, а главный тренер Баварии Флик доверяет ему и ставит в основной состав.
Причиной перехода в Челси может стать ожесточение конкуренции, ведь со следующего сезона за Баварию будет выступать Дайо Упамекано.
В текущем сезоне Зюле провел за клуб 14 матчей в Бундеслиге и забил один гол.
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