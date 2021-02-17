Англия

Бразилец отметился голом в перенесенном матче 16-го тура АПЛ.

Манчестер Сити отправился в гости к Эвертону в рамках перенесенного матча 16-го тура английской Премьер-лиги.

Первый тайм завершился со счетом 1:1. Сперва на 32-й минуте Фил Фоден вывел "горожан" вперед, а затем Ришарлисон вернул равновесие в счете на 37-й минуте.

Нельзя не отметить, что бразильский форвард Эвертона стал лишь третьим футболистом, которому удалось забить Манчестер Сити в матче чемпионата Англии в 2021 году.

До Ришарлисона это удалось сделать только вингеру Челси Каллуму Хадсону-Одои и нападающему Ливерпуля Мохаммеду Салаху.

Напомним, что следить за ключевыми событиями матча Эвертон — Манчестер Сити вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.