Англия

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матча 25-го тура чемпионата Англии.

Европейские чемпионаты продолжаются, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в одном из главных матчей 25-го тура Премьер-лиги Ливерпуль примет на своем поле Эвертон.

Ливерпуль — Эвертон

Суббота, 20 февраля, 19:30. Энфилд, Ливерпуль. Главный арбитр — Крис Кавана. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Мерсисайдское дерби первого круга оставило у болельщиков Ливерпуля неприятные воспоминания. Это касается не только ничейного результата (2:2), но и полученной серьезной травмы ключевым центральным защитником Вирджилом ван Дейком в моменте столкновения с голкипером Эвертона Джорданом Пикфордом. Нидерландский центребек, как всем известно, выбыл до конца текущего сезона, а травмы в оборонительной линии "красных" продолжились. Нельзя отрицать, что именно они стали важным фактором в потере мерсисайдцами не только лидерства, но и места в зоне Лиги чемпионов.

Ливерпуль серьезно сдал позиции после ряда неудовлетворительных результатов в 2021 году, а главный тренер Юрген Клопп лично признался, что его команде вряд ли удастся вернуться в чемпионскую гонку в текущем сезоне. Действительно, последние три поединка Премьер-лиги против Брайтона, Манчестер Сити и Лестера завершились для "красных" поражениями, поэтому их главных задачей на остаток кампании будет попадание в зону Лиги чемпионов и, собственно, выступления в самом престижном еврокубковом турнире. После формально гостевой победы над Лейпцигом у них появились большое шансы на выход в четвертьфинал ЛЧ.

Тем не менее, у будущего соперника Ливерпуля в АПЛ, Эвертона, также прослеживается регулярная нестабильность в результатах, которая стоила "ирискам" места в еврокубковой зоне. После победы над Лидсом, героической результативной ничьей с Манчестер Юнайтед и прохода Тоттенхэма в Кубке Англии по итогам дополнительного времени подопечные Карло Анчелотти потерпели два поражения в АПЛ подряд. Если неудачу с лидирующим Манчестер Сити вполне можно было ожидать, то вот тотальный провал с Фулхэмом стал повторением истории противостояния с Ньюкаслом в рамках 21-го тура.

Ни одного действительно опасного момента, за исключением удара Коулмана в штангу в первом тайме, от игроков Эвертона за весь матч мы не увидели, поэтому победа Фулхэма благодаря дублю молодого форварда Джошуа Майя стала более чем закономерным результатом. Возможно, с потенциальным возвращением на футбольное поле ключевого нападающего в лице Калверта-Льюина действия Эвертона в атаке станут более острее и позволят "ирискам" вновь приблизиться к лидирующим коллективам.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Юргена Клоппа. Так, на победу Ливерпуля предлагается коэффициент 1,47, тогда как потенциальный успех Эвертона оценивается показателем 7,1. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,7.

Не сыграют: Матип, Кейта, Ван Дейк, Жота, Гомес, Милнер, Фабиньо — Гбамен, Мина.

Под вопросом: Фабиньо — Аллан, Калверт-Льюин, Делф.