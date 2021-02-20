Англия

Хозяева добыли минимальную победу благодаря автоголу.

Вулверхэмптон принимал Лидс Юнайтед на своем поле в рамках 25-го тура чемпионата Англии и добился минимальной победы.

Единственный гол в поединке был забит в середине второй половины игры — Меслье среза мяч в свои ворота.

Вулверхэмптон - Лидс Юнайтед 1:0

Гол: Меслье, 64 (в свои ворота)

Вулверхэмптон: Руй Патрисиу — Кастро (Марсал, 60, Аит-Нури, 82), Коуди, Саисс, Дендонкер, Семеду - Траоре, Моутиньо, Невеш, Нету — Виллиан Жозе (Фабиу Силва, 87).

Лидс Юнайтед: Меслье - Купер, Эйлинг, Даллас, Стрейк — Клих (Алиоски, 81), Шеклтон (Эрнандес, 66), Харрисон (Элдер Кошта, 81) — Рафинья, Бэмфорд, Робертс.

Предупреждение: Нету