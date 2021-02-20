Англия

Защитник Челси прокомментировал слухи о своей причастности к отставке Лампарда.

В начале текущего сезона немецкий защитник лондонского Челси Антонио Рюдигер нередко оставался вне заявки своей команды, которую на тот момент возглавлял Фрэнк Лампард. Игрок нередко публично высказывал свое недовольство происходящим, поэтому в его сторону также полетели стрелы критики от поклонников английского специалиста, когда того решили убрать с поста главного тренера "пенсионеров".

С приходом немецкого главного тренера Томаса Тухеля, его соотечественник начал получать более регулярную практику, поэтому у Рюдигера появилась возможность прокомментировать возникшие в интернете слухи о его тяжелых взаимоотношениях с предыдущим наставником, чем он и воспользовался в рамках интервью немецкому изданию Bild.

"Если бы я был таким противником Лампарда, как кто-то говорил, как бы я мог оказаться в стартовых составах на последние игры под его руководством? Абсурд! В этих заявлениях нет никакого здравого смысла.

Фрэнка Лампарда очень уважают в клубе и любят болельщики. Мысль о том, что я должен был быть настроен против тренера, больше связана с тем промежутком в начале сезона, когда я не попадал в стартовый состав".

При этом, Рюдигер также отбросил домыслы о якобы конфликте между ним и испанским защитником Сезаром Аспиликуэтой во время одного из тренировочных занятий: "Это была самая большая хрень, которую я читал за всю свою карьеру. Мы с Аспи играем вместе четыре года, и у меня никогда не было с ним проблем. Никаких ссор или разногласий не было. В прессе опубликовали откровенную ложь".

Также, немецкий защитник оценил возможный уровень конкуренции за позицию в центре обороны Челси, если клубу удастся подписать кого-то из ассоциированной с ним тройки: Давид Алаба, Никлас Зюле и Джером Боатенг: "Если бы Челси выбрал одного из этих трех игроков для трансфера в клуб, я был бы готов говорить более предметно по поводу этого вопроса. Я очень хорошо знаю Джерома и Никласа, и пару раз пересекался с Давидом Алабой.

Если наклевывается трансфер, дружественный тебе игрок обычно сам тебе об этом расскажет. Мне, пока что, никто ничего не говорил. Затем, безусловно, ты рассказываешь ему только о хороших вещах в клубе, за который ты выступаешь", — подытожил немецкий защитник.

Показать свои способности на футбольном поле Рюдигер сможет уже в ближайшем матче Челси, который "пенсионеры" проведут на выезде против Саутгемптона 20 февраля, начало в 14:30 по киевскому времени.