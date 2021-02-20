Англия

Команда Томаса Тухеля не смогла взять три очка в матче с Саутгемптоном.

В 25-ом туре АПЛ Челси отправился к Саутгемтону, который проиграл шесть последних поединков чемпионата.

Хозяева открыли счет в середине первого тайма благодаря голу Такуми Минамино. В начале второй половины встречи "аристократы" отыгрались. Дэни Ингз нарушил правила в штрафной против Мейсона Маунта. Сам пострадавший четко исполнил "приговор" с точки.

Хозяева имели шанс вырвать три очка, но гостей спасла перекладина после удара Вестегора, который пришел помочь своим партнерам на угловой.

Челси впервые теряет очки при Тухеле в чемпионате. А Саутгемптон прервал ужасную серию неудач. В следующем туре "святые" отправятся в гости к Лидсу, а Челси на Стэмфорд Бридж сразится с Манчестер Юнайтед.

Саутгемптон — Челси 1:1

Голы: Минамино, 33 — Маунт (пенальти), 54.

Саутгемптон: Маккарти — Салису, Беднарек, Вестегор, Бертран — Дженепо, Уорд-Проуз, Ромеу, Минамино (Телла, 76) — Ингз (Адамс, 85), Редмонд (Н'Лундулу, 90+4).

Челси: Менди — Аспиликуэта, Зума, Рюдигер — Джеймс, Канте, Ковачич Жоржиньо, 76), Алонсо — Маунт, Вернер — Абрахам (Хадсон-Одои, 46 (Зиеш, 76)).

Предупреждения: Маккарти, 90+2 — Алонсо, 80.