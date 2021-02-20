Стали известны стартовые составы команд для поединка 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Ливерпуль и Эвертон.
Юрген Клопп, Getty Images
20 февраля 2021, 19:05
В рамках 25-го тура английской Премьер-лиги мерсисайдское дерби пройдет при пустых трибунах стадиона Энфилд, чем в первую очередь и намеревается воспользоваться Эвертон для победы над принципиальным соперником.
Юрген Клопп, после первого матча в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против немецкого РБ Лейпциг (2:0), не стал делать ни одной замены в стартовом составе своей команды.
В то же самое время, Карло Анчелотти не стал рисковать только недавно оправившимися от повреждений Калверт-Льюином и Алланом, совершив три замены в стартовом составе своей команды. Появление Коулмэна в правом фланге обороны позволило Холгейту сыграть в центральной зоне, Андре Гомеш в центре поля сменил Ивоби, а вместо Сигурдссона в первы минут сыграет Хамес Родригес.
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Кабак, Хендерсон, Робертсон — Тиаго, Вейналдум, Джонс — Салах, Фирмино, Мане.
Запасные: Адриан, Цимикас, Б. Дэвис, Филлипс, Н. Уильямс, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Шакири, Ориги.
Запасные: Ольсен, Нкунку, Аллан, Сигурдссон, Оньянго, Калверт-Льюин, Кин, Ивоби, Бернард.
Эвертон: Пикфорд — Коулмэн, Холгейт, Кин, Годфри — Дукуре, Т. Дэвис, Гомеш — Родригес, Динь — Ришарлисон.
Матч Ливерпуль — Эвертон начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
на Football.ua.