Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Ливерпуль и Эвертон.

В рамках 25-го тура английской Премьер-лиги мерсисайдское дерби пройдет при пустых трибунах стадиона Энфилд, чем в первую очередь и намеревается воспользоваться Эвертон для победы над принципиальным соперником.

Юрген Клопп, после первого матча в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против немецкого РБ Лейпциг (2:0), не стал делать ни одной замены в стартовом составе своей команды.

В то же самое время, Карло Анчелотти не стал рисковать только недавно оправившимися от повреждений Калверт-Льюином и Алланом, совершив три замены в стартовом составе своей команды. Появление Коулмэна в правом фланге обороны позволило Холгейту сыграть в центральной зоне, Андре Гомеш в центре поля сменил Ивоби, а вместо Сигурдссона в первы минут сыграет Хамес Родригес.

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Кабак, Хендерсон, Робертсон — Тиаго, Вейналдум, Джонс — Салах, Фирмино, Мане.

Запасные: Адриан, Цимикас, Б. Дэвис, Филлипс, Н. Уильямс, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Шакири, Ориги.



Эвертон: Пикфорд — Коулмэн, Холгейт, Кин, Годфри — Дукуре, Т. Дэвис, Гомеш — Родригес, Динь — Ришарлисон.