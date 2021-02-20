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Ливерпуль — Эвертон 0:2
Голы: Ришарлисон, 3, Сигурдссон, 83 (пен.)

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Кабак, Хендерсон (Филлипс, 29), Робертсон — Тиаго (Ориги, 87), Вейналдум, Джонс (Шакири, 63) — Салах, Фирмино, Мане.

Эвертон: Пикфорд — Коулмэн, Холгейт, Кин, Годфри — Дукуре, Т. Дэвис, Гомеш (Сигурдссон, 58) — Родригес (Калверт-Льюин, 62), Динь — Ришарлисон (Ивоби, 86).

Предупреждения: Кабак, Мане — Гомеш.