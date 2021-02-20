Англия
20 февраля 2021, 21:28
Эвертон одержал долгожданную победу над Ливерпулем в гостевом мерсисайдском дерби
Коллектив Юргена Клоппа не может победить в четырех матчах АПЛ кряду!
Ливерпуль — Эвертон, Getty Images
20 февраля 2021, 21:28
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Ливерпуль — Эвертон 0:2
Голы: Ришарлисон, 3, Сигурдссон, 83 (пен.)
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Кабак, Хендерсон (Филлипс, 29), Робертсон — Тиаго (Ориги, 87), Вейналдум, Джонс (Шакири, 63) — Салах, Фирмино, Мане.
Эвертон: Пикфорд — Коулмэн, Холгейт, Кин, Годфри — Дукуре, Т. Дэвис, Гомеш (Сигурдссон, 58) — Родригес (Калверт-Льюин, 62), Динь — Ришарлисон (Ивоби, 86).
Предупреждения: Кабак, Мане — Гомеш.