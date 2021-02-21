Англия

Наставник Арсенала оценил навыки и перспективы карьеры норвежского футболиста.

Накануне ответственного домашнего поединка против Манчестер Сити в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги, наставник лондонского Арсенала Микель Артета пообщался с журналистами, оценив как шансы его команды в предстоящем поединке, так и порассуждав на тему отдельных исполнителей в собственной обойме.

В частности, британское подразделение Sky Sports приводит следующие слова наставника "канониров" про норвежского полузащитника Мартина Эдегора, который в минувшую трансферную кампанию совершил переход в лондонский клуб из мадридского Реала на правах аренды без последующего права выкупа.

"Эдегор — юный лидер, — признает Артета, — На поле он демонстрирует внушительный характер и обладает большими интеллектуальными навыками. Это те характеристики, которыми должен обладать лидер команд.

Он пробыл в нашей команде не так уж и много времени, но очень быстро адаптировался. Он завоевывает все больше и больше уважения со стороны партнеров и персонала, и его вес в команде будет расти с каждой неделей".

Болельщики Арсенала уже в скором времени после перехода норвежца стали требовать от клуба подписания с ним контракта на постоянной основе, однако Артета призывает не торопить события, дождавшись начала летней трансферной кампании.

"У нас есть Мартин в качестве арендованного игрока на несколько месяцев из Реала, и, прежде всего, мы должны максимально использовать это время для того, чтобы попытаться интегрировать в команду все его положительные качества.

В конце сезона мы сядем вместе и решим, как мы можем развивать наши отношения. На данный момент это зависит не только от нас", — подытожил испанский специалист.

С момента своего перехода в Арсенал, Эдегор успел провести уже 4 поединка (200 минут) за новый клуб, во время которых не отличался результативными действиями.

Его следующее появление на поле можно ожидать в сегодняшней, 21 февраля, игре лондонского Арсенала против Манчестер Сити, которая начнется в 18:30 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.