Наставник "канониров" высоко отозвался о лидере английской Премьер-лиги.
Хосеп Гвардиола (слева) и Микель Артета, Getty Images
19 февраля 2021, 18:59
Главный тренер Арсенала Микель Артета накануне встречи с Манчестер Сити высказался о команде Хосепа Гвардиолы.
Напомним, что "горожане" оторвались от ближайшего преследователя Манчестер Юнайтед на 10 очков, одержав победу над Эвертоном.
"Футбол, в который они играют и их стабильность делают их сильнейшим клубом.
У них есть слабые места, как и у любой другой команды, но на данный момент соперники не могут найти их. Возможно, потому что, в первую очередь, они очень сильны в защите.
Я думаю, что это лучшая команда Европы на данный момент", — приводит слова Артеты BBC.
Манчестер Сити проиграл всего дважды в 24 матчах нынешнего сезона — Лестеру в сентябре и Тоттенхэму в ноябре.
Ранее наставник Эвертона Карло Анчелотти заявлял, что Манчестер Сити — сильнейший клуб АПЛ на сегодняшний день.
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