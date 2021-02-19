Англия

Наставник "канониров" высоко отозвался о лидере английской Премьер-лиги.

Главный тренер Арсенала Микель Артета накануне встречи с Манчестер Сити высказался о команде Хосепа Гвардиолы.

Напомним, что "горожане" оторвались от ближайшего преследователя Манчестер Юнайтед на 10 очков, одержав победу над Эвертоном.

"Футбол, в который они играют и их стабильность делают их сильнейшим клубом.

У них есть слабые места, как и у любой другой команды, но на данный момент соперники не могут найти их. Возможно, потому что, в первую очередь, они очень сильны в защите.

Я думаю, что это лучшая команда Европы на данный момент", — приводит слова Артеты BBC.

Манчестер Сити проиграл всего дважды в 24 матчах нынешнего сезона — Лестеру в сентябре и Тоттенхэму в ноябре.

Ранее наставник Эвертона Карло Анчелотти заявлял, что Манчестер Сити — сильнейший клуб АПЛ на сегодняшний день.

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