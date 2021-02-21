Победная серия "горожан" во всех турнирах продлилась до 18 поединков кряду.
Арсенал - Манчестер Сити, Getty Images
21 февраля 2021, 20:27
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Арсенал — Манчестер Сити 0:1
Гол: Стерлинг, 2
Арсенал: Лено — Бельерин, Мари, Холдинг (Давид Луис, 82), Тирни — Эльнени (Себальос, 86), Джака, Эдегор (Смит-Роу, 73) — Сака, Обамеянг, Пепе (Ляказетт, 73).
Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Диаш, Стоунз, Зинченко — Фернандиньо, Гюндоган, Де Брюйне (Жезус, 63) — Бернарду Силва, Стерлинг, Марез.
Предупрежденния: Джака, Бельерин — Бернарду Силва, Канселу.