Англия

Журналист Football.ua Никита Евтушенко рассказывает о самых интересных событиях, произошедших в минувшем туре чемпионата Англии.

Уже традиционно каждый тур английской Премьер-лиги насыщен интересными событиями и сенсационными исходами. Минувший не стал исключением из правил и преподнес нам несколько сюрпризов.

Так, Саутгемптон отобрал очки у Челси, Вест Хэм оказался сильнее Тоттенхэма в лондонском дерби, Ливерпуль уступил в принципиальном противостоянии с Эвертоном, а Манчестер Сити в эконом-режиме одержал победу над Арсеналом перед Лигой чемпионов.

АНГЛИЯ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 25-Й ТУР

Маунт спас Тухеля от первого поражения в Челси. Хазенхюттль угадал с Минамино

Поединок против Саутгемптона справедливо можно назвать первым провалом Томаса Тухеля на посту главного тренера. Да, был еще матч Кубка Англии против Барнсли, в котором удалось одержать победу только благодаря единственному голу Абрахама, но тот случай можно списать как минимум на желание "пенсионеров" сэкономить как можно больше физических кондиций, да и качество футбольного поля можно было смело сопоставить с дачным огородом.

Откровенно говоря, игра Челси в матче со "святыми" напомнила то, во что команда играла при своем бывшем наставнике Фрэнке Лампарде. Тимо Вернер вновь оказался на левом фланге атаки, хотя все мы прекрасно помним, на какой позиции он провел свой феноменальный сезон в Лейпциге. Курт Зума вернулся в стартовый состав и позволил Такумино Миномино убежать себе за спину в атаке, которая завершилась симпатичным голом японца. К слову, для него это взятие ворот стало вторым в трех матчах АПЛ за Саутгемптон, ввиду чего невольно появляются подозрения, что у Ральфа Хазенхюттля появится огромное желание выкупить контракт Минамино у Ливерпуля на постоянной основе (никогда такого не было, и вот опять).

Если посмотреть на статистические показатели, то мы увидим тотальное превосходство Челси как во владении мячом, так и по количеству ударов по воротам. Это так, но сколько этих ударов в перспективе могли преподнести Саутгемптону хоть какие-то неприятности? Даже пальцев одной руки будет слишком много, чтобы их сосчитать. Единственным светлым пятном на фоне неудовлетворительной игры Челси стал Мейсон Маунт, который не только пытался обострять атаки "синих", но и реализовал заработанный собой же пенальти. Все-таки на Стэмфорд Бридж осталась частичка Фрэнка Лампарда не только в качестве футболиста, но и в качестве главного тренера.

Вест Хэм — лучшая команда Лондона на данный момент. Моуриньо стал жертвой своего же оружия

Вот так бывает в футболе: в прошлом сезоне ты ведешь борьбу за сохранение прописки в Премьер-лиге и пытаешься хоть как-то усилить состав на фоне финансовых проблем, но уже в этой кампании ты ведешь непосредственную борьбу за еврокубковую зону и в преддверии лондонского дерби против Тоттенхэма считаешься многими экспертами фаворитом. Если подопечным Дэвида Мойеса все-таки удастся пробиться в еврокубки, а сейчас они располагаются на четвертой строчке, то именно их история будет заслуживать съемок сериала от Amazon.

Никогда не думал, что это скажу, но Вест Хэм сегодня является "королем Лондона", о чем свидетельствует не только турнирное положение команды, но и невероятный прогресс наряду с умением гарантировать проблемы абсолютно любому сопернику. Скептицизм по поводу назначения Дэвида Мойеса на пост главного тренера "молотобойцев" не могут не улетучиться. После неудачного опыта в Манчестер Юнайтед шотландец нашел свою команду, где сумел превзойти все ожидания, не имея в своем распоряжении даже номинального центрфорварда (Майкл Антонио все-таки большую часть своей карьеры провел на правом фланге атаки). Что уж тут можно говорить, если даже Джесси Лингард начал забивать, хотя уже давно считался списанным материалом в МЮ.

Главная сила Вест Хэма — элемент неожиданности, который и сыграл ключевую роль в победе над Тоттенхэмом. Оба своих гола "молотобойцы" забили в начале первого и второго таймов, после чего они дисциплинированно отрабатывали в обороне и терпеливо выжидали новой возможности убежать в контратаку. Никого вам это не напоминает? Да, именно излюбленная и прагматичная тактика Жозе Моуриньо в тот день оказалась по другую сторону баррикад. После быстро пропущенного гола Тоттенхэм был вынужден атаковать практически весь матч и пытаться зацепиться за положительный результат, но Харри Кейн и Сон Хын Мин оказались "выключенными". Реальную опасность создавали только Лукас Моура, а также Гарет Бэйл, который вышел на замену во втором тайме и едва не спас "шпор" от поражения пушечным ударом из-за пределов штрафной. Для Вест Хэма это обошлось попаданием в перекладину, а для Тоттенхэма — пятым поражением подряд в шести играх. Как Жозе будет выбираться из этой ямы и решать проблемы в обороне — известно только Жозе.

1999 — 2021. Серия Ливерпуля без поражений от Эвертона на Энфилде

Вместе с первым чемпионством за 30 лет Ливерпуль решил оставить в прошлом не только свою успешную домашнюю серию в АПЛ, но и серию без поражений в матчах против Эвертона на Энфилде. Если первая продолжалась с апреля 2017 года, то вот "ирискам" пришлось ждать своей первой победы в мерсисайдском дерби на выезде с 1999 года.

Стоит признаться, что изначально было ощущение предстоящего краха подопечных Ливерпуля. Здесь вам и невероятные кадровые проблемы в центре обороны "красных", о которых не говорит только ленивый, да и минувшая выездная игра Лиги чемпионов против РБ Лейпцига не могла не отразиться на физических кондициях Ливерпуля, который и без того сейчас не блещет уровнем своей ротации. Проблем команде Юргена Клоппа добавила еще и травма Джордана Хендерсона в первом тайме, из-за которой мы стали свидетелями рождения новой связки центрбеков Озан Кабак - Натаниэль Филлипс. Выражение лица Клоппа, когда Хендерсон оказался на газоне, трудно описать словами — это нужно было видеть. И смех и грех...

Впрочем, Ливерпулю оставалось надеяться только на свою звездную атаку, но Джордан Пикфорд снова решил вставить палки в колеса принципиальному сопернику. Нет, на этот раз английский голкипер никого не травмировал из ключевых игроков коллектива Клоппа. Он пошел другой дорогой и провел просто феноменальный матч, совершив 6 сейвов. Почему-то вспомнилось, как в сезоне-2018/19 ошибка Пикфорда в компенсированное время привела к единственному и победному голу Ориги на Энфилде. Минувший матч — совершенно другая история, которая завершилась для Ливерпуля четвертым домашним поражением подряд в АПЛ. Юрген Клопп действительно умеет ставить рекорды и прерывать всевозможные серии, ведь такого не было с 1923 года.

"Нокдаун" на второй минуте определил исход матча Арсенал — Манчестер Сити

Учитель против собственного ученика — неплохая вывеска для матча, но все прекрасно понимали, что против сегодняшнего Манчестер Сити у Арсенала будет немного шансов даже на ничейный результат. Причина не в том, что "канониры" представляют собой безнадежный коллектив (прогресс в работе Микеля Артеты трудно отрицать). Просто нынешняя форма и игра подопечных Хосепа Гвардиолы на уровень выше, чем у всех команд английской Премьер-лиги.

С первых минут "горожане" застали врасплох соперника своими активными действиями в атаке и высоким прессингом. Футболисты лондонского клуба были абсолютно к этому не готовы и были настолько обескуражены, что пропустили уже на второй минуте встречи от Рахима Стерлинга. Интересно, что низкорослый англичанин забил этот гол, ставший в итоге победным для Сити, ударом головой. Большой привет Холдингу и Мари, которые даже не попытались вступить со Стерлингом в верховую борьбу, но нельзя не отметить и шикарную навесную передачу от Рияда Мареза.

После пропущенного гола футболисты Арсенала никак не могли найти подходящий ритм игры, систематически ошибаясь в передачах и теряя мяч в элементарных ситуациях. Положение дел на поле несколько изменилось, когда "горожане" перестали задействовать высокий прессинг (все-таки предстоящий матч Лиги чемпионов никто не отменял), предоставляя сопернику больше свободы действий, однако лондонцам этим "подарком" воспользоваться оказалось не суждено, впрочем как и довести хотя бы одну атаку до опасного удара по воротам Эдерсона. Отдельного внимания заслуживает слаженная оборона Сити. Александр Зинченко и Джон Стоунз традиционно провели великолепный матч, но главное открытие — это Фернандиньо, который в свои 35 лет полностью "выключил" из игры Мартина Эдегора и единолично контролировал центр поля.

Похоже, чемпионство Манчестер Сити — лишь вопрос времени. Теперь приходится задаваться другим вопросом: хватит ли подопечным Хосепа Гвардиолы замахнуться еще и на Лигу чемпионов?

Одной строкой

Адама Траоре принес Вулверхэмптону победу над Лидсом. Многие ожидали от противостояния этих команд результативного футбола, но на деле победителя определил единственный гол, а точнее — автогол. Осмелюсь заявить, что Траоре обокрали, ведь именно его проход и удар привели к взятию ворот Лидса, пусть мяч и отскочил от перекладины в спину голкипера Меслие, а затем предательски оказался за линией ворот. Конечно, "павлины" могли неоднократно забивать Вулверхэмптону, но Патрисиу в тот день был надежен как никогда.

Нулевая ничья Бернли и Вест Бромвича. Подопечные Сэма Аллардайса имели отличные шансы набрать три очка в этом матче. Они создали больше моментов, были активнее в атакующей фазе и заслуживали забить хотя бы один гол, но Бернли выстоял и завершил поединок со своим любимым счетом.

Фулхэм должен быть недоволен матчем с Шеффилд Юнайтед, несмотря на победу. С первой и до последней минуты поединка "дачники" контролировали игру и заслуженно набрали три очка против прямого конкурента в борьбе за выживание, однако, несмотря на подавляющее преимущество, им удалось реализовать только один момент. Будь игроки Шеффилда более удачливее, то могли бы избежать поражения, но теперь им остается окончательно готовиться к Чемпионшипу. Слабо верится, что Крису Уайлдеру удастся вытянуть "клинков" из бездны турнирной таблицы.

Лестер воспользовался отсутствием Джека Грилиша у Астон Виллы. Первый тайм этого матча показал, насколько игра бирмингемцев зависит от Грилиша, который пропустил поединок из-за травмы. Мэддисон и Барнс буквально уничтожали оборону соперника, а когда сделали разницу — "лисы" успокоились. Астон Вилла не сдалась и отчаянно пыталась отыграться после перерыва, однако Лестер сохранил победный для себя результат — 2:1.

Ньюкасл создал проблемы Манчестер Юнайтед, но снова потерпел поражение. Очередную победу "красные дьяволы" одержали лишь за счет класса и глупых ошибок "сорок", которых от зоны вылета теперь отделяют всего три очка. Учитывая неплохую форму Фулхэма, не удивлюсь, если Ньюкасл вскоре присоединится к Шеффилд Юнайтед и Вест Бромвичу в трясине турнирной таблицы.

Брайтон поплатился за слабую реализацию в матче с Кристал Пэлас. Если бы места в турнирной таблице распределялись по показателю xG, "чайки" смело бы могли побороться за еврокубковую зону, но на деле они и вовсе рискуют покинуть высший дивизион по итогам текущего сезона (пусть верится в это с большим трудом). 23 удара по воротам Кристал Пэлас, 5 из которых пришлись в створ, но всего один гол. И ладно, если бы этот гол принес Брайтону хотя бы ничью, однако Кристал Пэлас умудрился покинуть поле Амекса с тремя набранными очками благодаря голу Бентеке на последних минутах, имея при этом всего 3 (!) удара за игру и 2 (!) в створ. Вам может не нравиться футбол "орлов", но факту мы имеем 100% реализации моментов. Коллективу Грэму Поттера подобное может присниться только во снах.