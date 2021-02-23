Англия

"Чайки" снова не смогли реализовать свои моменты, что стоило им положительного результата.

Завершился заключительный поединок 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором Кристал Пэлас отправился в гости к Брайтону.

Как и ожидалось, подопечные Грэма Поттера активнее действовали в атаке, тогда как "орлы" сосредоточились на своих действиях в обороне.

Несмотря на то, что игроки Кристал Пэлас лишь трижды пробили по воротам хозяев (дважды — в створ), а количество ударов "чаек" составило 23 (5 — в створ), именно команда Ходжсона вышла победителем из данного противостояния — 1:2.

Нельзя не отметить, что победный гол Кристал Пэлас пришелся аж на компенсированное ко второму тайму время, а его автором стал Кристиан Бентеке.

Брайтон — Кристал Пэлас 1:2

Голы: Велтман, 55 — Матета, 28, Бентеке, 90+5

Брайтон: Санчес, Велтман, Данк, Уайт, Берн, Мак Аллистер (Лаллана, 68), Гросс (Джаханбахш, 81), Альсате (Уэлбек, 46), Биссума, Троссард, Мопе.

Кристал Пэлас: Гуаита, Уорд, Кэйхилл, Митчелл, Ридевалд, Таунсенд, Куяте, Миливоевич, Эзе (Маккарти, 90), Матета (Бентеке, 75), Айю.

Предупреждения: Берн, Велтман.