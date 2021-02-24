Англия

Французский фулбек подписал с мерсисайдским клубом новое соглашение до 2025 года.

Эвертон на своем официальном сайте объявил о продолжении сотрудничества с левым защитником Люкой Динем.

27-летний француз подписал с "ирисками" новый контракт, который отныне будет рассчитан до лета 2025 года. Финансовые детали сделки не уточняются.

Напомним, Люка Динь выступает за Эвертон с августа 2016 года. В текущем сезоне он провел 21 матч во всех турнирах, в которых отдал шесть результативных передач.

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