Англия

Португальский форвард не появлялся на поле с декабря прошлого года.

Нападающий Ливерпуля Диогу Жота возобновил тренировочный процесс с командой. Об этом сообщает официальный сайт "красных".

24-летний португалец восстановился от травмы, которую он получил в декабре. С тех пор Жота не появлялся на футбольном поле.

Что касается Вирджила ван Дейка, он продолжает заниматься по индивидуальной программе отдельно от команды.

Напомним, в следующем матче Ливерпуль отправится в гости к Шеффилд Юнайтед в рамках 26-го тура английской Премьер-лиге, который состоится 28 февраля в 21:15 по киевскому времени.

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