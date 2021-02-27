Англия

Главный тренер лондонцев дал комментарий перед матчем с "красными дьяволами".

Челси примет на своем поле Манчестер Юнайтед в рамках поединка 26-го тура чемпионата Англии.

Томас Тухель планирует нанести "красным дьяволам" первое поражение в выездном поединке АПЛ в этом сезоне.

"Если знаешь стиль, сильные и слабые стороны соперника, это помогает. У нас хорошее представление о стиле их игры, о пространстве на поле, через которое они будут нас атаковать, а также об их сильных сторонах в индивидуальном и командном плане. Это помогает при подготовке к матчу.

Им нравится играть на пространстве, им нравится контратаковать, использовать свою скорость и снижать нашу скорость. Это сильная команда, которая умеет очень компактно обороняться, она очень хороша в моменты переходов, кто бы ни играл, и будет большим испытанием обороняться против такой команды.

Мы полностью сосредоточимся на своей игре, на том, что нам необходимо сделать, чтобы победить в этом сложном матче. Нам многое предстоит сделать, но мы находимся на хорошем уровне, и для нас будет большим испытанием стать первой командой, кто обыграет Манчестер Юнайтед в этом сезоне АПЛ в их выездном матче", — приводит слова Тухеля официальный сайт лондоцнев.

Матч Челси — Манчестер Юнайтед состоится в воскресенье, 28 февраля, в 18:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.