Англия

Англичанина не устраивают трансферные цели клуба.

Форвард Челси Тэмми Абрахам может покинуть лондонский клуб в ближайшее трансферное окно.

По информации The Athletic, англичанин не намерен продлевать контракт с "синими" в связи с намереньями Челси приобрести нападающего Боруссии Эрлинга Холанда.

Отмечается, что Абрахам желает быть ключевым игроком в клубе. На сегодняшний день 23-летний форвард является лучшим бомбардиром Челси в нынешнем сезоне (12 голов).

Текущее соглашение англичанина рассчитано до лета 2023-го года.

Ранее Тэмми Абрахам оформил хет-трик в кубковом поединке.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.