Англия

Наставник Ливерпуля оценил кадровый потенциал своей команды.

Накануне противостояния в гостевом поединке против Шеффилд Юнайтед в рамках 26-го тура английской Премьер-лиги, главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп обсудил с журналистами британского подразделения BBC выступления своей команды в последних матчах, а также перспективы текущего кадрового набора исполнителей.

"Я не думаю, что пришло время для масштабной перестройки, как это заложено в моем мировоззрении, — сходу заявил немецкий специалист, — У моей команды в текущем футбольном году еще не было возможности сыграть хотя бы один матч в полном составе, без необходимости думать о травмированных футболистах.

Очевидно, что небольшие кадровые вливания нам будут необходимы, но когда они произойдут? Летом? Возможно, но у меня нет в этом полной уверенности, сами понимаете".

В последних одиннадцати встречах "красные" одержали всего две победы, вылетели из Кубка Англии и потенциальной зоны еврокубков в АПЛ, однако сумели оставить за собой первое противостояние против РБ Лейпциг в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА (2:0).

"Наша проблема — результаты, — считает Клопп, — Вы можете говорить все, что угодно, но расклады на столе врать никогда не будут. Мы видим, что в функциональном плане мы не уступаем ни одной из команд лиги, но очков регулярно не можем досчитаться. Это то, над чем надо работать в ближайшее время.

Мы пытаемся изо всех сил разобраться в чем же действительно проблема, и пока вы пытаетесь взяться за одно, тут же возникает что-то другое. Очевидно, это в этом сезоне, у нас все идет совершенно наперекосяк".

Матч Шеффилд Юнайтед — Ливерпуль запланирован на воскресенье, 28 февраля. Начало в 21:15 по киевскому времени.