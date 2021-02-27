Англия

Некогда ключевой форвард "горожан" в третий раз вышел в стартовом составе в нынешнем сезоне АПЛ.

Манчестер Сити принимает на своем поле Вест Хэм в рамках 26-го тура английской Премьер-лиги.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола решил предоставить место в стартовом составе на данный поединок нападающему Серхио Агуэро.

Стоит отметить, что 32-летний аргентинец появился в старте Ман Сити впервые за 127 дней и всего третий раз в текущем сезоне АПЛ.

Напомним, что следить за событиями поединка Манчестер Сити — Вест Хэм вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.