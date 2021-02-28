Завершилась игра чемпионата Англии.
Ньюкасл - Вулверхэмптон, getty images
28 февраля 2021, 00:13
В рамках 26-го тура английской Премьер-лиги Ньюкасл поделил очки с Вулверхэмптоном (1:1).
На гол Лассельса в начале второго тайма гости смогли ответить лишь точным ударом от Невеша. Несмотря на два гола, игра получилась достаточно зрелищной.
После этой игры Ньюкасл занимает 17-е место в таблице чемпионата, а Вулверхэмптон идет на 12-й позиции.
Ньюкасл - Вулверхэмптон 1:1
Голы: Лассельс, 52 - Невеш, 73
Ньюкасл: Дубравка, Лассельс, Льюис, Крафт (Ритчи, 72), Кларк, Альмирон (Фрэйзер, 46), Уиллок, Хэйден, Шелви, Сен-Максимен (Мерфи, 63), Жоэлинтон.
Вулверхэмптон: Руй Патрисиу, Семеду (Хувер, 85), Кастро (Аит-Нури, 90), Коуди, Саисс, Невеш, Дендонкер, Траоре, Моутинью, Нету, Жозе (Силва, 82).
Предупреждения: Хэйден, Кларк.