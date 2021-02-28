Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Лестер и лондонский Арсенал.

Перед главным матчем воскресной части 26-го тура английской Премьер-лиги, зрителей как следует разогреет противостояние между Лестером и лондонским Арсеналом.

По сравнению с матчем против пражской Славии (0:2), Брэндан Роджерс вернул в стартовый состав своей команды в правый фланг обороны Кастаня, а по флангам полузащиты разместились Перейра и Барнс. Атаку возглавит пара Варди – Ихеаначо.

От Микеля Артеты мы увидели неожиданное решение оставить на скамейке запасных большинство участников победной игры посреди недели против Бенфики (3:2). Так, Ляказетт заменил Обамеянга на острие атаки, а под ним место нашлось для Виллиана и Пепе. Эльнени отправился в опорную зону, в пару к Джаке, а Седрик и Мари дополнили линию обороны.

Лестер: Шмайхель — Кастань, Эванс, Сеюнджю, Томас — Перейра, Ндиди, Тилеманс, Барнс — Ихеаначо, Варди.

Запасные: Уорд, Дэйли-Кэмпбелл, Амарти, Фухс, Тавареш, Олбрайтон, Ундер, Чоудхери, Менди.



Арсенал: Лено — Седрик, Давид Луиз, Мари, Тирни — Эльнени, Джака — Пепе, Смит-Роу, Виллиан — Ляказетт.