Англия

Камерунский защитник заинтересовал клубы АПЛ.

Центральный защитник Николя Нкулу может покинуть Торино в конце текущего сезона ввиду своего истекающего контракта, отдав предпочтение одному из клубов английской Премьер-лиги.

Как сообщает Tuttosport, 30-летний камерунец летом хочет сменить обстановку, а в его услугах серьезно заинтересованы Лидс и Манчестер Юнайтед.

Утверждается, что главный тренер "павлинов" Марсело Бьелса хочет заполучить Нкулу любой ценой, при этом представители футболиста сейчас тщательно рассматриваются имеющиеся предложения.

В текущем сезоне Николя Нкулу провел в футболке туринского клуба 13 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться единственным взятием ворот.

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