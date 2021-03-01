Камерунский защитник заинтересовал клубы АПЛ.
Николя Нкулу, getty images
01 марта 2021, 16:55
Центральный защитник Николя Нкулу может покинуть Торино в конце текущего сезона ввиду своего истекающего контракта, отдав предпочтение одному из клубов английской Премьер-лиги.
Как сообщает Tuttosport, 30-летний камерунец летом хочет сменить обстановку, а в его услугах серьезно заинтересованы Лидс и Манчестер Юнайтед.
Утверждается, что главный тренер "павлинов" Марсело Бьелса хочет заполучить Нкулу любой ценой, при этом представители футболиста сейчас тщательно рассматриваются имеющиеся предложения.
В текущем сезоне Николя Нкулу провел в футболке туринского клуба 13 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться единственным взятием ворот.
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