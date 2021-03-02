Англия

Легенда "красных дьяволов" предположил, что испанец заиграл бы в МЮ.

Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Поул Скоулз заявил, что хавбек Ливерпуля Тиаго подошел бы Манчестер Юнайтед по стилю игры.

"Мне кажется, что роль в тройке полузащиты не подходит для Тиаго. Он недостаточно подвижен для нее. Он должен управлять игроками — это то, в чем он хорош. Он не похож на игрока типа Юргена Клоппа.

Думаю, что он больше подошел бы Манчестер Юнайтед и отлично вписался бы в центр поля в игре с двумя опорниками. Там он бы контролировал игру", — цитирует Скоулза Goal.

Напомним, что Тиаго перебрался в Ливерпуль летом 2020 года из мюнхенской Баварии за 22 миллиона евро.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.