Англия

Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед стал тренером Солфорд Сити.

Пол Скоулз стал временным главным тренером Солфорд Сити после увольнения Грэма Александера, сообщает Sky Sports.

Примечательно, что бывший полузащитник Манчестер Юнайтед является совладельцем Солфорда вместе с Райаном Гиггзом, Ники Баттом, братьями Невиллами и Дэвидом Бекхэмом.

Солфорд Сити по итогам минувшей части сезона занимает пятое место турнирной таблицы в Лиге 2 - в одном очке от третьей строчки, которая дает право повышения.

Напомним, что ранее Скоулз покинул Олдхэм спустя месяц после назначения.