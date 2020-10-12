Пол Скоулз стал временным главным тренером Солфорд Сити после увольнения Грэма Александера, сообщает Sky Sports.

Примечательно, что бывший полузащитник Манчестер Юнайтед является совладельцем Солфорда вместе с Райаном Гиггзом, Ники Баттом, братьями Невиллами и Дэвидом Бекхэмом.

Солфорд Сити по итогам минувшей части сезона занимает пятое место турнирной таблицы в Лиге 2 - в одном очке от третьей строчки, которая дает право повышения.

Напомним, что ранее Скоулз покинул Олдхэм спустя месяц после назначения.