Англия

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матча 29-го тура чемпионата Англии.

Европейские чемпионаты продолжают набирать обороты, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 29-го тура Премьер-лиги Кристал Пэлас примет на своем поле Манчестер Юнайтед.

Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед

Среда, 3 марта, 22:15. Селхерст Парк, Лондон. Главный арбитр — Андре Марринер. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Несмотря на то, что поединки Кристал Пэлас редко вызывают эстетическое удовольствие ввиду прагматичного и оборонительного стиля игры команды, подопечным Роя Ходжсона удается регулярно набирать очки и занимать 13-ю строчку в турнирной таблице. В принципе, на большее в исполнении "орлов" никто и не рассчитывал перед стартом сезона.

Кристал Пэлас можно назвать уникальной командой, футбол которой явно невзлюбят поклонники атакующего стиля и большого количества забитых мячей. Тем не менее, пробив по воротам Брайтона и Фулхэма всего шесть раз в последних двух матчах (2 раза — в створ), команде Ходжсона удалось одержать победу и ничью соответственно. Результаты у "орлов" есть, а от зоны вылета их отделяют десять очков, хотя в клубе и прослеживаются серьезные кадровые проблемы.

А вот Манчестер Юнайтед, располагающийся на второй строчке в турнирной таблицы, похоже, уже смирился со своим окончательным выбыванием из чемпионской гонки. Отставание от лидирующего Манчестер Сити составляет уже 15 очков, поэтому "красные дьяволы" определенно сосредоточатся на сохранении места в топ-4, а также выступлениях в Лиге Европы и Кубке Англии.

Откровенно говоря, подопечные Оле-Гуннара Солскьяера сами совершили капитуляцию из чемпионской гонки, когда умудрились потерять очки против явных аутсайдеров. Ничья с Вест Бромвичем и поражение от Шеффилд Юнайтед стали неожиданными исходами, ведь обе эти команды пребывают в зоне вылета и являются главными претендентами на понижение в классе. В прошлом же туре манкунианцы снова сыграли в нулевую ничью, где продемонстрировали весьма неплохую игру в обороне, а вот в атаке не смогли создать практически ничего опасного. Против защищающегося и редко раскрывающегося Кристал Пэлас теоретически это может стать проблемой, хотя больше верится в победу "красных дьяволов", пусть и непростую.

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Оле-Гуннара Солскьяера. Так, на победу Манчестер Юнайтед предлагается коэффициент 1,44, тогда как потенциальный успех Кристал Пэлас оценивается невероятным показателем 8,1. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,60.

Не сыграют: Сако, Томкинс, Макартур, Фергюсон, Хеннеси, Клайн, Митчелл — Погба, Мата, Джонс.

Под вопросом: Шлюпп, Уикхэм, Заа — Кавани.