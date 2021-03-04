Англия

Наставник Ливерпуля высказался о предстоящем матче АПЛ против Челси.

В поединке 29-го тура английской Премьер-лиги Челси отправится в гости к Ливерпулю. Главный тренер мерсисайдского клуба Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Первые игры Челси при Тухеле были очень успешными. Очевидно, что прослеживается ясная философия и идея, абсолютно основанные на владении мячом и использовании разных формаций. Тухель воспользовался временем и получил немедленные результаты. Он также использовался время, чтобы больше узнать о команде".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ливерпуль — Челси. Накануне

"Тухель многое успел перепробовать с тех пор, как возглавил Челси. И это нормально. Я думаю, у него успели поиграть все три левых защитника. Центральный полузащитник, возможно, не так часто менялся, но в атаке он много чего поменял и многое перепробовал. Его целью было получение всей необходимой информации о команде".

"Я думаю, что Челси с Тухелем сделали большой шаг вперед. Наше противостояние определенно будет интересным", — приводит слова Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

Напомним, матч Ливерпуль — Челси состоится сегодня, четвертого марта, в 22:15 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы можете c помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.