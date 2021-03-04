Англия

Завершился матч чемпионата Англии.

В рамках 29-го тура английской Премьер-лиги Эвертон на выезде переиграл Вест Бромвич (0:1).

В первом тайме хозяева, несмотря на статус андердога, смотрелись опаснее, но голов не забивали.

Во второй половине игры гости все же вышли вперед. Штатный бомбардир Эвертона Ришарлисон воспользовался пасом от Сигрудссона и открыл счет.

Вест Бромвич - Эвертон 0:1

Гол: Ришарлисон, 65

Вест Бромвич: Джонстон, Таунсенд, О`Ши, Бартли, Мэйтленд-Найлз, Йокушлу, Галлахер (Робсон-Кану, 78), Матеус Перейра, Филлипс (Снодграсс, 78), Ферлонг, Диань.

Эвертон: Пикфорд, Кин, Холгейт, Годфри, Динь, Ивоби (Аллан, 58), Бернард (Кинг, 84), Андре Гомеш, Дукуре (Сигурдссон, 64), Кэлверт-Льюин, Ришарлисон.

Предупреждения: Холгейт, О`Ши, Ферлонг, Йокушлу.