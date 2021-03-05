Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg подводит итог матча 29-го тура английской Премьер-лиги между Ливерпулем и Челси.
Отчет о матче читайте позже.
Ливерпуль — Челси 0:1
Гол: Маунт, 42.
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Фабиньо, Кабак, Робертсон — Тьяго (Милнер, 80), Вейналдум, Джонс (Жота, 62) — Салах (Окслейд-Чемберлен, 62), Фирмино, Мане.
Челси: Менди — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер — Джеймс, Канте, Жоржиньо, Чилуэлл — Зиеш (Пулишич, 66), Маунт (Ковачич, 81) — Вернер (Хаверц, 90+1).