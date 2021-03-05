Англия

Форвард Манчестер Юнайтед уже долгое время играет с тяжелой травмой плеча.

Согласно данным британского издания Telegraph, один из ключевых футболистов Манчестер Юнайтед — нападающий Маркус Рашфорд — не сможет обойтись без операции на травмированном плече, однако хирургическое вмешательство произойдет уже после грядущего чемпионата Европы-2020.

23-летний англичанин в текущем сезоне провел уже 42 матча за "Красных дьяволов", что фактически означает, что он появлялся на поле в каждом поединке своего клуба.

При этом, Маркус обеспечил Манчестер Юнайтед 29 взятий ворот соперников со своим участием в завершающей стадии (18 голов + 11 результативных передач).

Однако, еще в ноябрьском матче против Арсенала (0:1), Рашфорд получил повреждение левого плеча, после которого врачи клуба так и не смогли полностью вернуть футболиста в оптимальные кондиции. Отчасти, виной этому стало нежелание главного тренера Оле-Гуннара Солскьяера выводить своего подопечного из игрового тонуса.

Незалеченная травма продолжает прогрессировать, и по ходу большинства матчей форвард вынужден жаловаться на воспаление плечевого сустава, которое сковывает его движения и способность вести борьбу на втором этаже.

Плотность календаря на клубном и международном уровне, в условиях приближающегося чемпионата Европы фактически не оставляет иных опций Маркусу, кроме как и играть через боль вплоть до полного окончания сезона.

С максимальной долей вероятности, появление Рашфорда на поле стоит ожидать и в рамках манчестерского дерби, которое пройдет на Этихад Стэдиум уже 7 марта. Начало в 18:30 по киевскому времени.