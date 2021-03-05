Англия

О причине отсутствия испанского голкипера рассказал главный тренер манкунианцев Оле-Гуннар Солскьяер.

Вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа некоторый промежуток времени будет за пределами команды и не сможет сыграть в ближайших матчах, первым из которых станет дерби против Манчестер Сити в рамках английской Премьер-лиги.

Причиной отсутствия испанского голкипера является рождение дочери, о чем сообщил главный тренер "красных дьяволов" Оле-Гуннар Солскьяер.

"Фантастический день для Давида. Когда ты становишься отцом, это, наверное, лучшее чувство, которое можно испытать. Те, кому посчастливилось испытать подобное, знают, что Давид переживает сейчас. Мы дадим ему время".

"Он попросился домой, раньше на это ушел бы день, и ты снова в строю. Из-за пандемии и карантина ситуация изменилась. Как только Давид вернется, мы просто должны соблюдать правила правительства. Ожидаю, что он будет доступен очень скоро", — приводит слова Солскьяера официальный сайт Манчестер Юнайтед.

Напомним, матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед состоится в воскресенье, седьмого марта, в 18:30 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.