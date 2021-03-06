Англия

Пикантность ситуации состоит в том, что наставника Манчестер Сити легко можно понять.

Накануне домашнего дерби Манчестера против Юнайтед, наставника Сити Хосепа Гвардиолу журналисты ресурса ESPN спросили об его отношении к предстоящему периоду на матчи сборных, в условиях появившихся слухах о возможном введении 10-дневного карантина для футболистов, которые будут возвращаться в Англию после пребывания в лагерях своих национальных команд.

"На следующей неделе мы вновь будем говорить об этом. Думаю, в этом совершенно нет смысла, если футболисты летят в сборную, а потом будут сидеть в изоляции 10 дней по возвращению. Абсолютно никакого смысла.

Мы тяжело работали, а после матчей сборных важные игроки, может быть, шесть, семь, восемь, девять футболистов не смогут играть 10 дней. В этом нет смысла. Они не собираются лететь в сборные при таком раскладе. Это точно.

Если они смогут поехать в сборную, сыграть и сразу вернуться к тренировкам, то другое дело. Мы вкладываем много времени и денег в важную часть сезона, и если шесть-восемь футболистов в итоге не смогут играть, то в этом нет смысла", — напрочь отрезал вариант с помещение игроков его команды в карантин наставник "горожан".

Напомним, что накануне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал предварительный список футболистов, которые будут вести подготовку к отборочным матчам квалификационного раунда к чемпионату мира-2022, среди которых нашлось место и полузащитнику Манчестер Сити Александру Зинченко.

Манчестерское дерби запланировано на 7 марта, начало в 18:30 по киевскому времени.