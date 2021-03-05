Украина

Главный тренер сборной Украины назвал футболистов, которые будут готовиться к началу отборочного турнира чемпионата мира.

В расширенный состав национальной сборной Украины, определенный Андреем Шевченко, вошли 33 футболиста — сообщил официальный сайт УАФ.

В список не вошли представители Динамо защитник Денис Попов, полузащитник Виталий Буяльский и нападающий Владислав Супряга. При этом в национальной сборной имеет шанс дебютировать вратарь Шахтера Анатолий Трубин.

В этот список до начала отборочных матчей наверняка будут внесены изменения.

В марте сборная Украины проведет три отборочных поединка ЧМ-2022. 24 марта в Сен-Дени сыграет с Францией, а затем во Львове примет Финляндию 28 марта и Казахстан 31 марта.

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