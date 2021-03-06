Англия

Английскому вингеру не удалось превзойти достижение Сеска Фабрегаса.

В поединке 27-го тура английской Премьер-лиги лондонский Арсенал сыграет в гостях против Бернли.

Главный тренер "канониров" Микеля Артета включил талантливого вингера Букайо Сака в стартовый состав на этот матч.

Для 19-летнего англичанина это появление на поле станет 50-м в рамках английской Премьер-лиги. Это отметка покорилась ему в возрасте 19 лет и 182 дней.

Интересно, что Сака стал вторым после Сеска Фабрегаса самым молодым футболистом в истории Арсенала, который провел 50 поединков в АПЛ. Испанец достиг в свое время этой отметки в 18 лет и 236 дней.

Напомним, матч Бернли — Арсенал состоится сегодня, 6 марта, в 14:30 по киевскому времени.

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