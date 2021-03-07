Англия

Клубы из Чемпионшипа продолжают оставаться форпостами подобных решений.

Представитель Чемпионшипа, Дерби Каунти, который на данный момент возглавляет легендарный английский нападающий Уэйн Руни, провел дискуссию внутри коллектива относительно поведения команды во время акции BLM перед матчами.

Решением стал отказ от идеи вставать на одно колено перед матчами в знак солидарности с протестами против расизма. При этом, клуб не отказывается от поддержки идей борьбы за равенство в правах между людьми, а свою позицию более детально изложил в соответствующем официальном обращении к общественности.

"Дерби Каунти гордится тем, что продолжает свою работу со многими фантастическими организациями и отдельными людьми как на национальном, так и на местном уровне, стремясь к равенству и разнообразию не только в футболе, но и в обществе.

Мы будем поддерживать борьбу со всеми формами дискриминации, неся идею единства. Те, кто не хочет, больше не будет приклонять колено, но это не меняет позиции клуба по отношению ко всем формам дискриминации. Подобное недопустимо в округе Дерби.

Клуб будет искренне поддерживать игроков и персонал других клубов, которые захотят принимать активное участие в дальнейшей поддержке акции перед играми с участием Дерби Каунти. Мы — едины", — гласит текст публикации на официальном сайте Дерби.

Отметим, что команда Уэйна Руни в данный момент сезона располагается на 19-м месте в турнирной таблице (из 24-х команд), сумев набрать 38 очков после 34-х сыгранных поединков.