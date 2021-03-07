Англия

Специалист — о манчестерском дерби.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер прокомментировал победу над Манчестер Сити в дерби (0:2).

"Мы забили гол, вели игру 20 минут, а после начали играть на удержание результата. Мы сидели в защите, Сити создавал моменты. В перерыве настроены игроков на другую игру. Второй гол — прекрасный. Шоу доказал, что является топ-игроком. Еще утром его участие было под большим вопросом, ему прошлось пройти обследование для того, чтобы получить право играть. И как же он сыграл.

Здорово защищались и были похожи на себя. Считаю, что лучший игрок матча — Марсиаль. Энтони проявил себя, сыграв так, как мы заждались от него. Очень рад за него. Мы хотим закончить чемпионат лучше, чем в прошлом году, но Сити так далеко от нас. Хотим подниматься в таблице все выше", — цитирует Солскьяера ВВС.

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