Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Тоттенхэм — Кристал Пэлас, getty images
08 марта 2021, 10:30
В поединке 27-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм принимал на своем поле другой лондонский клуб — Кристал Пэлас.
Подопечные Жозе Моуриньо одержали разгромную победу в данном противостоянии, а главными героями встречи стали Харри Кейн и Гарет Бэйл, оформившие в ворота "орлов" по дублю.
Видео голов и обзор матча:
Тоттенхэм — Кристал Пэлас 4:1
Голы: Бэйл, 25, 49, Кейн, 52, 76 — Бентеке, 45+1
Тоттенхэм: Льорис — Доэрти, Алдервейрелд, Регилон, Санчес — Уинкс (Сиссоко, 70), Хейбьерг, Сон Хын Мин, Лукас Моура, Бэйл (Ламела, 70) — Кейн (Винисиус, 80).
Кристал Пэлас: Гуаита — Кэхилл, Уорд, ван Анхолт, Ридевалд — Миливоевич, Куяте, Эзе (Заа, 46), Таунсенд (Шлупп, 65) — Бентеке (Матета, 74), Айю.
Предупреждения: Доэрти — Айю, Кэхилл, Ридевалд