Хозяева добились убедительной победы в матче против "орлов".
Кейн и Бэйл, фото getty images
07 марта 2021, 23:15
Тоттенхэм принимал Кристал Пэлас на своем поле в рамках поединка 27-го тура чемпионата Англии и добился разгромной победы со счетом 4:1.
Подопечные Жозе Моуриньо смогли выиграть благодаря отличному перформансу Кейна и Бэйла, которые отметились дублями.
Тоттенхэм — Кристал Пэлас 4:1
Голы: Бэйл, 25, 49, Кейн, 52, 76 — Бентеке, 45+1
Тоттенхэм: Льорис — Доэрти, Алдервейрелд, Регилон, Санчес — Уинкс (Сиссоко, 70), Хейбьерг, Сон Хын Мин, Лукас Моура, Бэйл (Ламела, 70) — Кейн (Винисиус, 80).
Кристал Пэлас: Гуаита — Кэхилл, Уорд, ван Анхолт, Ридевалд — Миливоевич, Куяте, Эзе (Заа, 46), Таунсенд (Шлупп, 65) — Бентеке (Матета, 74), Айю.
Предупреждения: Доэрти — Айю, Кэхилл, Ридевалд