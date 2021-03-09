Англия

Капитан "молотобойцев" почти не играет в текущем сезоне, но все равно остается ключевой фигурой в команде.

Как сообщает ресурс Talk Sport, полузащитник лондонского Вест Хэма Марк Нобл поставил подпись под соглашением о продлении его действующего контракта с клубом еще на один сезон, до лета 2022 года.

При этом, 33-летний ветеран "молотобойцев" попросил включить в новое документ особый пункт, согласно которому данное продление станет последним в его профессиональной карьере.

Всю свою карьеру английский полузащитник формально посвятил лишь одному клубу, присоединившись к основному составу Вест Хэма в начале 2004 года, после чего дважды уходил в краткосрочные аренды в Халл Сити и Ипсвич Таун.

По состоянию на текущий момент, в активе Нобла числятся 520 выступлений за "железных", за время которых он сумел 60 раз отличиться в чужих воротах и отдать 61 голевую передачу.

В нынешнем сезоне опытному футболисту крайне сложно получить игровое время, ввиду набравших форму Деклана Райса и Томаса Соучека, поэтому показатели Марка достаточно скромные — 18 игр (694 минуты) и ни одного результативного действия.

"Премьер-лига — действительно игра для молодых игроков, и мне посчастливилось играть в ней неделю за неделей на протяжении 16 лет. У накопилось достаточно опыта за это время, — заявил Нобл в одном из своих предыдущих интервью. — Менеджер знает, что этот клуб значит для меня. Это то место, где все началось и, вероятно, где оно и закончится".

"Он держит меня в раздевалке, поэтому, если я ему понадоблюсь, он знает, что я буду на месте, но я собираюсь получить удовольствие от своего последнего времени в качестве игрока Вест Хэма.

Надеюсь, что в будущем я увижу себя в структуре Вест Хэма, принимая решения и помогая менеджеру выполнять свои обязанности", — подытожил Марк.

Следующий матч лондонского Вест Хэма пройдет на поле Манчестер Юнайтед в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги.