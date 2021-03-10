Англия

Украинец, в очередной раз, провел отличный поединок.

В рамках 29-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити разгромил Саутгемптон со счетом 5:2.

Авторитетный портал WhoScored, по традиции, оценил действия футболистов, раздав им оценки.

Лучшим футболистом матча стал Рияд Марез с баллом 9,6.

Что касается украинца Александра Зинченко, то его действия оценили в 7,5. Это пятая оценка среди всех игроков.

В текущем сезоне на счету Александра Зинченко 20 матчей за "горожан" во всех турнирах.

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