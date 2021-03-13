Англия

Для исполнения этой мечты функционеров необходимы четкие действия со стороны правительства.

В беседе с журналистами британского подразделения BBC, исполнительный директор английской Премьер-лиги Ричард Мастерс сделал заявление, что руководство "элитного" дивизиона Англии намерено допустить любителей футбола на все трибуны в последних двух турах текущего сезона.

Согласно дорожной карте по борьбе с распространением коронавируса COVID-19, которую ранее опубликовало правительство Великобритании, опция допуска до 10 тыс. фанатов на соответствующие требованиям безопасности стадионы будет доступна с 17 мая 2021 года.

Ради того, чтобы обеспечить все 20 клубов-участников АПЛ возможностью сыграть хотя бы один домашний поединок в присутствии родных фанатов, предпоследний тур будет перенесен на промежуток с 18 по 20 мая, в то время как заключительный игровой день сезона состоится 23 мая.

"Надеюсь, что в последних двух турах текущего сезона на трибунах будет до 10 000 болельщиков, — сказал Мастерс в своем интервью, — Для этого, всей стране нужно пройти сквозь первые шаги в дорожной карте правительства. Надеюсь, это будет фантастический финал сезона.

К концу этого сезона мы получим убытки около 2 млрд фунтов стерлингов, потерянных от начала пандемии, в виде неполученной прибыли от игровых дней и трансляций.

Тем не менее, клубы продолжали вкладывать средства в составы команд, участвующих в матчах, и Премьер-лига продолжала вносить свой вклад в развитие и футбол в целом. Последствия пандемии очевидны — если в футбол будет поступать меньше денег, то в краткосрочной перспективе он потеряет в привлекательности для широкой общественности".