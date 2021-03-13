Завершился матч чемпионата Англии.
Эвертон - Бернли, getty images
13 марта 2021, 21:34
В рамках 28-го тура английской Премьер-лиги Эвертон дома неожиданно уступил Бернли (1:2).
Гости забили уже на 13-й минуте. Вуд воспользовался неразберихой в штрафной "ирисок" и вогнал мяч в сетку с 20 метров.
Счет 0:2 стал уже на 24-й минуте поединка. Макнил красивым ударом издали прошил ворота Пикфорда.
Но еще в первом тайме Эвертон отыгрался усилиями Калверта-Льюина. Молодой форвард откликнулся на прострел с правого фланга и сравнял счет ударом головой.
Эвертон — Бернли 1:2
Голы: Калверт-Льюин, 32 — Вуд, 13, Макнил, 24
Эвертон: Пикфорд (Виржиния, 43), Холгейт (Коулмэн, 73), Годфри, Кин, Динь, Андре Гомеш, Аллан, Ивоби, Дэвис (Кинг, 66), Калверт-Льюин, Ришарлисон.
Бернли: Поуп, Ми, Лоутон, Питерс, Тарковски, Браунхилл, Гудмундссон (Брэйди, 66), Вествуд, Макнил, Вуд, Выдра (Родригес, 78).
Предупреждения: Вествуд, Лоутон, Тарковски, Поуп.