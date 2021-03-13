Англия

Завершился матч чемпионата Англии.

В рамках 28-го тура английской Премьер-лиги Эвертон дома неожиданно уступил Бернли (1:2).

Гости забили уже на 13-й минуте. Вуд воспользовался неразберихой в штрафной "ирисок" и вогнал мяч в сетку с 20 метров.

Счет 0:2 стал уже на 24-й минуте поединка. Макнил красивым ударом издали прошил ворота Пикфорда.

Но еще в первом тайме Эвертон отыгрался усилиями Калверта-Льюина. Молодой форвард откликнулся на прострел с правого фланга и сравнял счет ударом головой.

Эвертон — Бернли 1:2

Голы: Калверт-Льюин, 32 — Вуд, 13, Макнил, 24

Эвертон: Пикфорд (Виржиния, 43), Холгейт (Коулмэн, 73), Годфри, Кин, Динь, Андре Гомеш, Аллан, Ивоби, Дэвис (Кинг, 66), Калверт-Льюин, Ришарлисон.

Бернли: Поуп, Ми, Лоутон, Питерс, Тарковски, Браунхилл, Гудмундссон (Брэйди, 66), Вествуд, Макнил, Вуд, Выдра (Родригес, 78).

Предупреждения: Вествуд, Лоутон, Тарковски, Поуп.